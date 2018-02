Der CSU-Ortsverband Marktsteft-Michelfeld lädt am Sonntag, 25. Februar, zum Stadtgespräch zum Thema „Schädlinge im Haushalt – was tun?“ ein. Referent ist Martin Härtig, Juniorchef der Firma Härtig Schädlingsbekämpfung aus Burghaslach. Er spricht über Vorkehrungen, wie die regelmäßige Reinigung der Wohnräume und Sichtkontrolle gefährdeter Vorräte, und stellt biotechnische, physikalische und chemische Bekämpfungsmethoden bei Schädlingsbefall vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Gasthaus Zum Anker in Marktsteft.