Saumäßig schön

Normal ist das nicht, was da passiert. „Normal“ ist in Deutschland, dass Schweine in Mast- und Zuchtanlagen leben, bis sie geschlachtet werden. Die allermeisten wühlen nie mit ihrem Rüssel in Sand und Erde. So gesehen, ist das, was da in Sommerach am Main passiert, äußerst ungewöhnlich.

„Hey, Kumpels“, ruft Norbert Friedrich, während er vom Fahrrad steigt. Lautes Grunzen antwortet dem 54-Jährigen. Seine „Kumpels“ kommen ihm entgegengetrabt. 16 an der Zahl, mit wehenden Ohren. Norbert Friedrich öffnet das Tor, betritt die umzäunte Grünfläche am Main und ist sogleich umringt von lauter Rüsseln und Ringelschwänzen. „Ja, is? ja gut“, redet Friedrich auf ein besonders zudringliches Tier ein, das ihm quasi am Hosenbein klebt.„Bist mei? Neugierla, gell.“ Mit der Hand streicht er der Sau vom Kopf bis über die rot-schwarz-gefleckte Flanke, gegen die er ein paarmal pumpert, als würde er einem Kumpel auf die Schulter klopfen.

Norbert Friedrich nimmt eine Schütte aus dem Schuppen, lädt Schrot und gemahlenes Brot auf und macht damit die Tröge voll. Da schmatzen die Schweine! Ihren Durst stillen sie hinterher mit frischem Wasser, das ihr „Herrchen“ ihnen direkt aus dem Main geschöpft hat.

Nach dem ausgiebigen Mahl machen sich die schwarzgrauen und die rötlich-schwarz-gescheckten Leiber auf zum Mittagsschlaf beziehungsweise zum Spielen – je nach Charakter, Lust und Laune. „Unsere Tiere sind Kreuzungen aus den Rassen Hampshire, Duroc und Pietrain“, erklärt Friedrich. „Sie sind robust und gutmütig. Wie bei uns Menschen auch, hat jedes seine besonderen Vorlieben und Abneigungen.“

Während Klara und Isolde bei hochsommerlichen Temperaturen gern ein Bad im „Schweinepool“ unter den Obstbäumen nehmen, widmet sich Rudi der Körperpflege: Er reibt Rücken und Flanken an einem der Kratzbäume, die die Gemeinde „ihrem“ Schweineparadies spendiert hat. Berta flackt sich in den Schatten unterm Essigbaum und „Neugierla“ geht eine Runde rüsseln – nicht schlafen, sondern ausgiebig in der Erde wühlen. „Das machen sie alle gern“, kommentiert ihr Besitzer. „Manchmal spielen sie auch Schweinefußball mit Bällen oder Kanistern.“

Und das alles in Sichtweite des Sommeracher Campingplatzes. Da, wo die Menschen Urlaub machen, leben in der malerischen Winzergemeinde auf 6000 Quadratmetern 16 Schweine, sieben männliche und neun weibliche. Wie ist es dazu gekommen?

„Ich wollt? den Leuten schon immer zeigen, dass es auch anders geht“, sagt Norbert Friedrich. Nämlich: das Tiermast nicht gleichbedeutend sein muss mit Fleischfabrik. Friedrichs Frau Inge nickt. Sie stammt aus einem Bauernhof und erinnert sich: „Schon, als wir uns auf dem Sommeracher Weinfest kennen gelernt haben, hab? ich gemerkt, dass der Nobby anders denkt als man es von einem Metzger annehmen könnte.“

Vor gut elf Jahren beschloss das Paar, die brach liegenden Mainwiesen für eine „vernünftige“ Schweinehaltung mit bis zu 20 Tieren zu nutzen – „nicht mehr, sonst hat man nicht mehr alle im Blick“. Der Anfang war nicht leicht. „Man kann nicht einfach ein Gelände einzäunen und Schweine drauflassen. Da gibt es erst etliche Auflagen zu erfüllen.“ Von der doppelten Umzäunung bis zur Schutzhütte setzte Norbert Friedrich schließlich alle Anforderungen um.

An Ostern 2006 konnte Familie Friedrich die ersten Ferkel, die sie vom Zuchtbetrieb Geiling aus Schernau bekommen hatte, auf das Gelände lassen. Nicht nur Norbert und Inge, sondern auch ihre Kinder Eva und Alexander schlossen ihre „Säuli“ schnell ins Herz. „Früh und abends frisches Wasser geben, mindestens einmal am Tag füttern: Zwei bis zweieinhalb Stunden sind wir jeden Tag bei den Tieren“, schätzt Norbert Friedrich. Für ihn ist das keine lästige Pflicht, sondern eine willkommene Auszeit. Im Sommer reibt er seine Tiere mit einer Mischung aus Salatöl und Zitronensaft ein, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Dann beobachtet er sie, wie sie geschickt Engerlinge aus der Erde klauben, wie sie miteinander spielen oder sich im Schlamm suhlen. „Sie sind überhaupt nicht dumm.“ Sie sind zufrieden. „Und das bin ich dann auch.“

Doch irgendwann im Herbst, Ende September, Anfang Oktober, kommt unweigerlich der Tag des ersten Abschieds. Nacheinander werden alle Schweine, die inzwischen gut 150 Kilo auf die Waage bringen, im Wochentakt ins Schlachthaus gefahren. „Sie laufen dem Nobby ganz treuherzig auf den Wagen nach“, berichtet Inge Friedrich. „Einerseits ist es toll, dass sie so zutraulich sind, andererseits macht es das aber auch schwer, sie zu schlachten. Vor allem meinem Mann, der einen Bezug zu jedem Tier hat.“

Doch: Kein Leben währt ewig. Nach etwa zehn Monaten werden die Friedrich-Schweine zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Ein treuer Kundenstamm von Heckenwirtschaften wartet schon auf die Lieferung. „Einen Verkaufsladen haben wir nicht und brauchen wir nicht. Unsere Produkte sind immer ganz schnell weg.“ Fleisch von frei lebenden Schweinen ist dunkler, muskulöser und weniger fettig als das von Mastschweinen. „Es schmeckt kerniger. Das mögen viele.“

Bis das Leben von „Neugierla“ und seinen Kollegen enden wird, dauert es noch etwa ein Vierteljahr. Bis dahin werden sie neben Wein und Fachwerkidylle eine der Sommeracher Attraktionen bleiben. Kinder und Erwachsene werden über den Zaun lugen und sich an Schweinsgalopp und Schweinefußball freuen. So mancher wird möglicherweise denken, dass das nicht normal ist. Aber vielleicht normal sein sollte.

INFO: Im Kreis Kitzingen gibt es 192 konventionelle Schweinehalter mit rund 75 440 Tieren und vier Freiland-Schweinehalter (davon zwei nur saisonal) mit rund 210 Tieren. Freilandhaltung wird nur unter Auflagen genehmigt (seuchenhygienische Standards) und funktioniert daher nur mit geringen Tierzahlen. Das A und O ist die doppelte Zäunung, damit der Kontakt von Wild- zu Hausschweinen auf jeden Fall unterbunden wird (Seuchenübertragung). Spaziergänger dürfen die Tiere nicht füttern. Es muss ein Witterungsschutz (Stall mit Stroh) zur Verfügung stehen.

ONLINE-TIPP

Mehr Bilder finden Sie unter www.inFranken.de