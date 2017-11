„Saubere“ Überraschung im Jugendtreff

Still und heimlich hat eine Gruppe Wiesentheider Jugendlicher einen Generalputz im Jugendtreff „Häng up“ durchgeführt. „Das war eine tolle Überraschung“, schreibt Treffleiterin Ivonne Berthel in einer Pressemitteilung. Küche, Möbel, Boden und das Büro erstrahlen jetzt wieder im frischen Glanz. Dort erwartete Berthel auch noch ein schokoladiges Adventsgeschenk von den Jugendlichen. Um die Überraschung perfekt zu machen, gingen die Jugendlichen für den Thekenverkauf des Häng up auch noch einkaufen Zum Dank lud der Markt Wiesentheid alle Helfer zum Pizzaessen ein. Der Jugendtreff in der Kolpingstraße hat Montag bis Donnerstag von 15.30 bis 19.30 Uhr und Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags von 14 bis 16 Uhr gibt es ein spezielles Angebot für Kinder von acht bis elf Jahren.