KITZINGEN vor 59 Minuten

Sattelzug prallt gegen Tanklaster

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, wollte die Fahrerin eines Sattelzuges in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen auf das Gelände des Einkaufmarktes abbiegen. Dabei schwenkte die Heckseite des Sattelzuges aus und stieß gegen einen geparkten Tanklaster, heißt es im Polizeibericht. Schaden: 1000 Euro.