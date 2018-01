Sandgestrahlte Pflastersteine für den Marktplatz Volkach

Um den Gehweg auf dem Marktplatz in Volkach, den Teilbereich von etwa der Castellbank bis zum Rathaus, auch für gehbehinderte Menschen begehbar zu machen, wird die Firma Müller aus Gerolzhofen dort gesägte und sandgestrahlte Muschelkalkplatten einbauen. Das hat der Stadtrat Volkach in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, nachdem die Räte vor der Sitzung auf dem Rathausplatz drei Varianten derselben Muschelkalksteine in Augenschein genommen haben. Die Kosten für die Steine sind in den 180 000 Euro, die die Maßnahme kosten wird, schon beinhaltet.

Kein gerumpelter Stein

Die Räte hatten die Wahl zwischen den Varianten „gesägt“, „gesägt und sandgestrahlt“ sowie „gesägt, sandgestrahlt und gerumpelt“. Gerumpelt bedeutet, dass die Steine keine glatte Kante besitzen, sondern mit gebrochenen Ecken und Kanten dem Natursteinpflaster ähnlich sehen. Diese Variante, erklärte Bürgermeister Peter Kornell, „wird vom Landesamt für Denkmalpflege gegenüber den anderen beiden bevorzugt und auch die Verwaltung präferiert sie“.

Doch im Laufe der Diskussion vor dem Rathaus fanden sich mehr und mehr Befürworter des „gesägten und sandgestrahlten“ Steines. Zwar sähe, so der Tenor, der gerumpelte Stein auch nicht schlecht aus. Weil aber auf dem Marktplatz selbst schon ein natürliches Gefälle in Richtung Rathaus besteht und viele Räte befürchteten, dass gerade Menschen mit Rollatoren so ihre Probleme bekommen könnten, schied der gerumpelte Stein aus.

„Zu steril“ oder „zu glatt“

Auch der rein gesägte Stein fand keinen Applaus beim 17-köpfigen Gremium. Zu steril, so eine Wortmeldung, zu glatt, eine andere. Sandgestrahlt würde er sich viel besser ins Bild einpassen, so die allgemeine Meinung. Gute 15 Minuten diskutierten die Räte das Für und Wider der verschiedenen Steine miteinander, letztlich aber stimmten sie einstimmig für die Variante „gesägt und sandgestrahlt“. Den förmlichen Beschluss fasste der Rat dann im Sitzungssaal. Die Arbeiten selbst sollen noch vor Ostern abgeschlossen sein, kündigte der Bürgermeister an.