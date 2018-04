Sammelleidenschaft der wohltätigen Art

Es macht ihm Spaß. Auch wenn es anstrengend ist. Gerade jetzt, so kurz vor dem Termin. Thorsten Ellmauer bereitet wieder eine Tombola vor. Es dürfte die größte und wertvollste sein, die es in Kitzingen in diesem Jahr gibt.

Krebskranke Kinder werden in der Station Regenbogen in Würzburg gepflegt. Aus ganz Deutschland kommen die kleinen Patienten und ihre Eltern. Spenden können immer gebraucht werden. Seit dem letzten Jahr hat die Station einen eifrigen Spendensammler.

Vor drei Jahren ging es Thorsten Ellmauer, den alle nur Otto rufen, selbst nicht gut. Ein Bandscheibenvorfall hat ihn zur Ruhe gezwungen. In einem Bad Windsheimer Krankenhaus wurde er auch mit weitaus schlimmeren Krankheiten konfrontiert. Ellmauer fasste einen Entschluss: Er wollte Gutes tun, kranken Menschen helfen. Im letzten Jahr startete er seinen ersten Spendenmarathon.

„Vier Monate brauche ich schon“, sagt der 42-Jährige und schmunzelt. Vier Monate, in denen er von Pontius zu Pilatus läuft, wie es Christen formulieren würden. Auf gut Fränkisch: „Otto“ läuft von Hinz zu Kunz, schreibt die ganz großen und die kleineren Firmen an – und steht wenig später selbst auf der Matte. „Manchmal werde ich auch vier-, fünf Mal vertröstet, um dann doch leer auszugehen“, erzählt er. „Aber die meisten Leute sind sehr spendabel.“ Mittlerweile hat sich sein Engagement so herumgesprochen, dass manche Firmen ihre Preise selbstständig schicken.

1600 Preise sind im letzten Jahr beim „Kitzinger Frühling“ an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht worden. In diesem Jahr hat „Otto“ rund 1700 Preise zusammenbekommen. „Es hätten auch 2000 werden können“, sagt er. „Aber ich musste irgendwann einen Schnitt machen.“

In einer Halle sind die teils wertvollen Gewinne gelagert. Ein AIDA-Gutschein über 500 Euro ist dabei, Gutscheine für Wellness-Reisen, Konzertkarten für Peter Maffay oder „die CubaBoarischen“ (Letztere gesponsort von „Die Kitzinger“) oder ein Spanferkel. „Das kann sich der Gewinner beim Bauern lebendig heraussuchen.“

An Ideen mangelt es dem gelernten Bäcker und jetzigen Anlagenbauer nicht. Auf dem Kapuzenpulli, den seine Helfer tragen, können Firmen mit ihrem Logo werben. Vier Firmen haben die 250 Euro bereits aufs Spendenkonto überwiesen. In der Weihnachtszeit will er als Nikolaus in der Regenbogenstation auftreten und den Kindern Geschenke überreichen und für die Tombola hat er eigene Spendendosen angefertigt. Am Stand gibt es Getränke und kleine Essensangebote. Für die Kinder hat er einen Zuckerwattenverkauf von Südzucker organisiert.

Thorsten Ellmauer hat sich in den letzten zwei Jahren ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Rund 200 Sponsoren unterstützen ihn. Außerdem kann er sich auf seinen Sohn Santino und seine Freunde verlassen, die am Sonntag, 17. April, zwischen 12 und 17 Uhr den Stand mitbetreuen und in der Stadt unterwegs sind, um Lose zu verkaufen.

Die Gewinnchancen sind groß. Zwei zu eins lautet das Verhältnis von Niete zu Gewinn. Einen Euro kostet jedes Los. 6452 Euro sind so im letzten Jahr zusammengekommen. Das Geld wurde größtenteils für die Renovierung der Elternwohnungen in der Nähe der Kinderklinik verwendet. „Die kommen aus ganz Deutschland und müssen doch nah an ihren kranken Kindern dran sein“, erklärt „Otto“.

Wie viel in diesem Jahr hängen bleibt? Der 42-Jährige zuckt mit den Schultern. Der gleiche Betrag sollte es schon sein. „Aber das hängt stark vom Wetter ab.“ Vierstellig wird die Spendensumme jedenfalls ganz sicher, denn „Otto“ hat dank seines Netzwerks bereits jetzt 1500 Euro an Spendengeldern eingesammelt. So macht die Hilfe Spaß.

Termin: Die Tombola findet am Kitzinger Frühling, Sonntag, 17. April, von 12 bis 17 Uhr auf dem Platz vor der evangelischen Kirche statt. Die Lose für je einen Euro können bei den Helfern gekauft werden, die während des Festes in der Stadt unterwegs sind. Beim Einlösen der Preise sollten Erwachsene dabei sein, weil es auch Alkoholisches zu gewinnen gibt.