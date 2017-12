Sagen und Märchen auf der Musikbühne

Mit den Jahreskonzerten der Volkacher Orchester präsentiert sich Volkach am Samstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, wieder einmal als „Stadt der Musik“.

Passend zur Weihnachtszeit stehen in diesem Jahr Stücke aus der Sagen- und Märchenwelt wie aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck im Mittelpunkt der Darbietungen in der Mainschleifenhalle, wird mitgeteilt.

Dazu die Vorschau: Am Samstagabend entführt das Jugendblasorchester Volkach unter der Leitung von Armin Stawitzki mit weltberühmten Weihnachtssongs in die Winterzeit. Dem schließt sich das Symphonische Blasorchester Volkach unter der Leitung von Prof. Ernst Oestreicher mit Ausschnitten aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ sowie der Sagenwelt um den Weisen Gandalf an. Auch ein dem Dirigenten des Symphonischen Blasorchesters (SBO) eigens gewidmetes Stück wird aufgeführt. Manuel Scheuring bringt ein Trompetensolo zu Gehör und entführt in das fantasievolle Musikreich des „Karnevals von Venedig“. Das von beiden Orchestern gemeinsam intonierte Finale des Weihnachtsoratoriums bildet den Abschluss des Konzertabends.

Stimmungsvoll eröffnet das Blechbläserensemble am Sonntag den Konzertnachmittag. Mit weihnachtlichen Weisen präsentiert sich die neue Bläserklasse unter der fachlichen Leitung von Tanja Domes. Zarte und temperamentvolle Saitenklänge vom Gitarrenensemble unter der Leitung von Barbara Hölzer und Daniela Holzapfel folgen.

Einen Glanzpunkt verspricht das Gemeinschaftsprojekt des Jugendblasorchesters Volkach zusammen mit Klassen der Grundschulen und dem Kinderchor der Musikschule, die das Kindermärchen „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck aufführen. Die Leitung liegt in den Händen von Irmi Dotzel und Ute Weis-Heilmann. Das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Armin Stawitzki bietet dem Publikum eine Auswahl seines breit gefächerten Programms an. Am Ende des Konzertes werden sich die Musiker mit dem Weihnachtsmedley „Kinderweihnacht“ beim Publikum bedanken.

Für die Bewirtung am Sonntag sorgt der Förderverein Jugendblasorchester Volkach. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die musikalische Weiterbildung der Orchester verwendet. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.