Säuberungsaktion rund um die Raststätte

Einmal im Jahr reicht nicht in der Haidter Flur: Was die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Großlangheim so alles im Wald um die Haidter Tank- und Raststätte an Unrat findet, lässt die Freiwilligen den Kopf schütteln: Matratzen, Teppichbodenreste oder ein Kinderwagen. Das Team ist schon einiges gewöhnt, wie es in der Pressemitteilung heißt, kam aber bei dieser Säuberungsaktion nicht aus dem Staunen heraus.