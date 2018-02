Sängergruppe: Neue Vorstandschaft und neue Ideen

Länger als ein Jahr schien es so, als ob sich die Sängergruppe Kitzingen im Fränkischen Sängerbund auflösen würde. Das bisherige Leitungsteam mit Kurt Lamparter an der Spitze suchte Nachfolger – fand aber keine. Doch bei der Gruppensitzung hat es nun endlich geklappt: Die neue Vorstandschaft wurde gewählt und allen Beteiligten fiel ein großer Stein vom Herzen. Nicht zuletzt Lampert selbst: Eigentlich wollte dieser sein Amt schon vor einem Jahr abgeben – nach 30 Jahren als Vorsitzender der Sängergruppe. Nun sind daraus doch noch 31 Jahre geworden.

15 Jahre Gruppenchorleiter

Ebenfalls neu besetzt werden musste der Posten des Gruppenchorleiters, den bisher Adalbert Hanshans innehatte. Als ein herausragendes Erlebnis in seiner Zeit als Chorleiter bezeichnete er bei der Sitzung das geistliche Konzert, das 2017 in der evangelischen Pfarrkirche mit den Chören aus Albertshofen, Castell, Hohenfeld, Neuses am Berg und dem Männerchor Kitzingen stattgefunden hatte. Außerdem beteiligte sich der Posaunenchor Kitzingen an dem sehr gut besuchten Konzert. Obwohl er nach 15 Jahren als Gruppenchorleiter diesen Posten nun abgibt, würde er den Projektchor „Männerchor Kreis Kitzingen“ gerne am Leben erhalten, sagte Hanshans. In dem Projektchor studieren Sänger aus elf Vereinen zusammen neues Liedgut ein. Neue Mitglieder, auch über die Sängergruppe hinaus, seien jederzeit willkommen.

Nachdem auch die Schatzmeisterin Hannelore Ackermann und der Schriftführer Dietmar Berger nicht mehr zur Wahl standen, musste ein komplett neues Führungsteam gefunden werden. Dessen Führung übernimmt Elke Kuhn aus Markt Bibart als Vorsitzende. Bereits seit 20 Jahren steht sie dem Gesangverein Markt Bibart vor, außerdem ist sie Vorsitzende der Sängergruppe Steigerwald und im Sängerkreis Fürth aktiv. Als ihr Stellvertreter fungiert Erwin Sauerbrey vom Männerchor Sickershausen.

Einstimmigkeit bei der Wahl

Die Kassenführung übernimmt Klaus Henke vom Gesangverein Sängerlust Großlangheim, dort hat er bereits die selbe Position inne. Udo Marstaller, Vorsitzender des Gesangvereins Sickershausen, übernimmt in der Sängergruppe Kitzingen den Schriftverkehrs. Musiker, Chorleiter, Organist und Komponist ist fortan Christian Glowatzki aus Ergersheim, der die Aufgabe des Gruppenchorleiters übernimmt. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Viele neue Ideen, für die sie die Chöre rund um Kitzingen begeistern möchte, hat die frisch gewählte Gruppenvorsitzende Kuhn bereits. So soll zum Beispiel ein Projektchor aus interessierten Sängern aller angeschlossenen Chöre den Zusammenhalt untereinander und das Gemeinschaftsgefühl stärken.