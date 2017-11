Sabrina Stemplowski: „Es braucht einen Neuanfang!“

Im Vordergrund der Berichterstattung zur Landesversammlung der Jungen Union Bayern vergangenes Wochenende in Erlangen, stand die Forderung der jungen CSU nach einem „glaubwürdigen personellen Neuanfang“. Sabrina Stemplowski, Kreisvorsitzende der Jungen Union in Kitzingen, erläuterte die Position der Parteijugend: „Es ist wichtig, dass wir, die wir draußen bei den Menschen Wahlkampf gemacht haben, nach zwei suboptimalen Strategien bei den Wahlen 2014 und 2017 jetzt sagen: es braucht einen Neuanfang“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die junge Betriebswirtin ergänzte: „Das meint aber auch neue inhaltliche Impulse.“ Diese lieferten die nachgelagerten Passagen der „Erlanger Erklärung“, und intensiv geführte Antragsdebatten. Für den Kreis Kitzingen nahm an diesen neben Stemplowski als zweiter Delegierter der Volkacher Simon Rinke teil. „JU Unterfranken hält sich hier mit Anträgen traditionell etwas zurück“, so Stemplowski, „aber als Kitzinger haben wir einen wichtigen Punkt durchgesetzt“.

Als Mitglieder des AK Europa der JU Bayern forderten Stemplowski und Rinke, dass die CSU Landtagsfraktion darüber beschließt, ob die Bildungsziele in der Bayerischen Verfassung (Art. 131 Abs. 3) neben der „Erziehung im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk“ nicht nur „im Sinne der Völkerversöhnung“, sondern auch im Sinne der europäischen Einheit erfolgen soll.

„Das mit Volksentscheid 1998 beschlossene Staatsziel geeintes Europa hängt durch ein fehlendes, in der Verfassung verankertes Fundament in Erziehung und Bildung in der Luft“, wird Stemplowski zitiert. Es freute die Kitzingerin deshalb, dass die Delegierten der Landesversammlung dem Antrag einstimmig folgten und damit der europäischen Religions-, Rechts-, Kultur- und geistes-geschichtlichem Erbe, sowie der heutigen Lebensrealität der Menschen in Bayern Rechnung tragen.