SPD lädt zum runden Tisch: Integration

Die SPD-Landtagsfraktion lädt am Montag, 4. Dezember, zum Runden Tisch „Wie kann Integration in Bayern und im Landkreis Kitzingen gelingen?“.

Ab 18 Uhr diskutieren im Stadtteilzentrum Siedlung, Königsberger Straße 11, in Kitzingen Landtagabgeordneter Volkmar Halbleib und der integrationspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Arif Tasdelen über die Herausforderungen in Kindertagesstätten, Schulen, am Arbeitsplatz und in den Kommunen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tasdelen ist zugleich Vorsitzender der Enquete-Kommission „Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben“ des Bayerischen Landtags.

Anmeldung bis 30. November unter buergerbuero-halbleib@t-online.de oder Tel. (09 31) 5 93 84.