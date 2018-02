SPD lädt zum politischen Aschermittwoch

Ein Programm aus politischer Information und Kabarett hat die Kreis-SPD für ihre Veranstaltung am politischen Aschermittwoch am 14. Februar, in der TV-Sporthalle in Mainstockheim vorbereitet. Los geht es um 18.30 Uhr mit dem Heringsessen und der Begrüßung durch SPD-Landtagskandidat Jürgen Kößler und Bezirkstagskandidatin Astrid Glos. Im Anschluss spricht Inge Aures, Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags. Danach folgt der kulturelle Teil des Abends: Musikkabarettistin Carmen Ruth tritt mit ihrem Programm „Carmen spielt Carmen“ auf. Der Eintritt ist frei.