Rutschbahnen verhindern

Alle Jahre wieder erinnert die Stadt Kitzingen – bevor der Winter richtig kommt – an die Räum- und Streupflicht in Kitzingen und den Stadtteilen.

Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus gibt es einiges zu beachten. So muss auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen mit Gehwegen vor dem Anwesen eine rund zwei Meter breite Gehbahn bei Eis und Schnee geräumt und gestreut werden.

Sofern kein Gehweg oder eine Abgrenzung für den Fußgängerverkehr am Rande einer öffentlichen Straße vorhanden ist, muss ebenfalls ein Weg von rund 1,50 Meter geräumt und gestreut werden. Abflussrinnen, Hydranten und Kanaleinläufe müssen dabei freigehalten werden. Der geräumte Schnee oder Eisreste sind so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird.

Salz nur bei Eis

Die Räum- und Streupflicht muss an Werktagen ab 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr wahrgenommen werden. Schneit es weiter, muss je nach Bedarf bis 20 Uhr geräumt werden. Zum Streuen sollen nur abstumpfende Mittel wie Sand, Splitt und ähnliches verwendet werden. Salz sollte nach der Empfehlung aus dem Rathaus nur an extremen Steigungen oder bei Eisplatten zum Einsatz kommen.

Klar geregelt sind auch die Zuständigkeiten: Verantwortlich für die Sicherungsmaßnahmen sind die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Anwesens oder die von ihnen Beauftragten. Bei Vorder- und Hinterliegern sind alle gemeinsam für ihren Straßenbereich verantwortlich. Am Ende noch der Hinweis, dass Räumen und Streuen eine gesetzliche Pflicht ist.

Näheres gibt es auf der Internet-Seite der Stadt Kitzingen unter www. kitzingen.info