Rumänienhilfe Karl schickte 20 000 Pakete nach Osteuropa

Bereits zum 17. Mal hat die Rumänienhilfe Karl aus Dettelbach 2017 zu ihrer Weihnachtspaketaktion aufgerufen. Der Erfolg war überwältigend: Etwa 20 000 Pakete konnte die Initiative bedürftigen Menschen zukommen lassen.

Ab Mitte November konnten Privatpersonen und Institutionen ihre festlich verpackten Pakete am „Logistikzentrum“ im Industriegebiet Dettelbach abgeben. An drei Wochentagen standen Helfer bereit, um die Pakete in Empfang zu nehmen und sie auf die bereit stehenden Lkw zu verladen. Was zunächst zögerlich begann, steigerte sich bis Dezember zu einem regelrechten Ansturm.

Ein Kofferraum voller Pakete

Auto um Auto rollte in den Betriebshof. Manche hatten in ihrem Kofferraum ein bis zwei Pakete in Schuhschachtelgröße, andere große und schwere, die überwiegend Lebensmittel enthielten. Wieder andere kamen mit Anhängern oder Kleintransportern, um ihre eigenen Geschenke und die der Nachbarn abzuliefern. Selbst die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof ließ es sich nicht nehmen, mit einem Kofferraum voller Pakete vorbeizuschauen.

Hatten Schulen oder Kindergärten größere Mengen gesammelt, so holten Mitarbeiter der Rumänienhilfe diese auch ab. Viele dieser Einrichtungen nehmen schon lange an der Aktion teil, andere waren erstmals dabei. Die weiteste Anfahrt nahm eine Lehrerin aus Mellrichstadt auf sich; die größte Anzahl an Paketen lieferte, und das schon zum wiederholten Mal, die Realschule Dettelbach, die 461 Pakete schnürte. Die Lieferungen kamen zum größten Teil aus den Landkreisen Kitzingen und Würzburg, aber auch aus Mainspessart, Schweinfurt und Bamberg sowie aus der Stadt Würzburg.

800 Lkws fuhren nach Rumänien

Je näher es auf Weihnachten zuging, desto höher wurde der Anteil der Weihnachtspakete auf den Lastern. Der letzte Lkw des Jahres 2017, der zugleich der insgesamt 800. war, den die Rumänienhilfe Karl auf die Reise schickte, war fast ausschließlich mit weihnachtlich verpackten Geschenkpaketen beladen.

Egal ob groß oder klein, schwer oder leicht, gefüllt mit Lebensmitteln oder Süßigkeiten, Textilien oder Spielsachen: Die Freude bei den Empfängern war riesengroß. Rechtzeitig vor Weihnachten konnten die Partner der Rumänienhilfe, vor allem Caritas in den Diözesen Alba Julia, Satu Mare und Temesvar, die Geschenke an bedürftige Menschen in ihrer Region verteilen. Das geschah bei Weihnachtsfeiern in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen – aber auch bei Hausbesuchen in abgelegenen, einsamen Karpatendörfern. Für viele Empfänger ist das Weihnachtspaket aus Mainfranken das einzige Geschenk, das sie während des ganzen Jahres erhalten.

Angesichts des Erfolgs zeigen sich Elmar Karl und seine Mitstreiter motiviert, Ende des Jahres die 18. Auflage der Weihnachtspaketaktion zu starten. Die Rumänienhilfe arbeitet jedoch nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Hilfsgüter können während des ganzen Jahres angeliefert werden. Jeweils dienstags von 17 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 16 Uhr stehen die Helfer bereit, um die Hilfsgüter in Empfang zu nehmen. Weitere Informationen gibt es unter www.rumaenienhilfe-karl.de.