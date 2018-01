Ruhiges Jahr bei der Feuerwehr Atzhausen

2017 war ein ruhiges Jahr für die Feuerwehr Atzhausen, zumindest aus Sicht des Kommandanten Olaf Gärtner. Bei der Jahreshauptversammlung erklärte er, dass zwar 28 Aktive an elf Übungen und Schulungen teilgenommen hätten, glücklicherweise mussten sie aber zu keinem einzigen Einsatz ausrücken.

Und die Wehr hat Zuwachs bekommen: Mit Leon und Niklas Gärtner gibt es nun zwei neue Gesichter in der Jugendfeuerwehr. Das freute auch den Vorsitzenden Leonhard Kuhn. Er konnte erneut über ein ereignisreiches Vereinsjahr berichten: Die Feuerwehr war wieder Gastgeber zahlreicher Veranstaltungen. Ob Kesselfleischessen oder Kirchweih, das Atzhäuser Feuerwehrhaus ist bei vielen Gelegenheiten der Treffpunkt im Ort.

Motor des Dorflebens

„Ein Dank an alle, die mit angepackt haben, dass sich in Atzhausen was bewegt und das Zusammenleben im Dorf schöner wird“, meinte er. Bürgermeisterin Gerlinde Stier bezeichnete den Verein gar als „Dorfgemeinschaftsverein“, der als Motor das Dorfleben am Laufen hält. Dabei legte sie besonderes Augenmerk auf die vielen Frauen, die dabei aktiv sind. Vor allem Renate Kuhn, die Frau des Vorsitzenden, und Maria Düring seien die guten Geister des Vereins, ohne die kaum eine Veranstaltung so gut gelingen könne.

Außerdem wurde am Freitag in Atzhausen gewählt. Dabei änderte sich nicht allzu viel an der Besetzung des Vorstandes: Leonhard Kuhn bleibt Vorsitzender, Johannes Kuhn sein Stellvertreter. Kassier ist weiterhin Oskar Müller. Das Amt des Schriftführers gab Wolfgang Gärtner an Martin Steinruck weiter. Gärtner hatte 41 Jahre lang die Protokolle geführt und das Amt mit viel Herzblut ausgeführt, so Leonhard Kuhn.

Ehrungen für Mitglieder

Er dankte dem scheidenden Protokollanten für seine Dienste. Gewählt wurden außerdem die Beisitzer Heike Klein und Kristopher Feder sowie die Kassenprüfer Josef Gropp und Hartmuth Wernecke. Für langjährige Mitglieder gab es in der Versammlung Ehrungen: Für Fabian Kern und Julian Klein, die seit zehn Jahren aktiv sind und für Bernd Kistner und Olaf Gärtner, die seit 30 Jahren dabei sind. Außerdem wurden Leon und Niklas Gärtner offiziell in die Wehr aufgenommen.