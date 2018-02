Ruhe, Resignation und Verzweiflung

Der Trost einer Mutter für ein Kind, das seit ein paar Tagen in einem Flüchtlingslager leben muss – dieses Bild findet Astrid Glos, Referentin für Integration, besonders eindrucksvoll:

„Gleich am Eingang der Rathaushalle hängt das Bild von Magnus Wennman, Schweden für Aftonbladet, Kategorie Menschen. Er erhielt den ersten Preis. Es zeigt Maha, fünf Jahre alt, die von ihrer Mutter im Debaga-Flüchtlingslager getröstet wird. Ein Lager, das ursprünglich für 700 Menschen errichtet wurde und aufgrund der Kämpfe in der Region Mossul/Irak zeitweise 38 000 Menschen Unterschlupf und Schutz bot, davon 40 Prozent Kinder. Etwa eine Woche vorher kam Maha mit ihrer Familie in diesem Lager an.

In den Bann gezogen

Dieses Bild zieht mich sofort in seinen Bann. Es strahlt zum einen eine unendliche Ruhe aus, macht aber auch die Resignation und Verzweiflung deutlich, der Maha ausgesetzt ist. Es erinnert mich sehr an die ankommenden Flüchtlinge in der damaligen Notunterkunft in unserer Stadt, denen man die Strapazen der Flucht, des Erlebten, ansah und die nur noch dankbar ihre Schlafstelle annahmen.

Unsägliches Leid

Sie wollten sich ausruhen, das Erlebte verarbeiten und hin und wieder darüber sprechen. Dieses unsägliche Leid, das in dieser Momentaufnahme zu sehen ist, berührt mich sehr. Die Hand der Mutter versucht dem Kind Schutz und Liebe in dieser Situation zu vermitteln. Ich frage mich, wie viele noch immer so ein Leid ertragen müssen?

Mein Lieblingsbild: Während der World-Press-Ausstellung in Kitzingen fragen wir prominente Besucher nach ihrem Lieblingsbild – und was ihnen daran besonders gefällt.