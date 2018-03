Rüdenhausen saniert die Wasserleitung

In den nächsten Monaten steht die Sanierung der Wasserleitung in Rüdenhausen an. Bürgermeister Gerhard Ackermann gab in der Sitzung des Gemeinderates Rüdenhausen bekannt, welche Straßen bei den insgesamt drei vorgesehenen Bauabschnitten dran sind. Wann die Reparaturen am Leitungsnetz starten, ließ sich noch nicht genau sagen. In Kürze werden die Bodenproben genommen, es folgt die Beweissicherung entlang der Straßen. Das zuständige Ingenieurbüro wird nun die Ausschreibungen vorbereiten, hieß es.

Insgesamt werden fast drei Kilometer Wasserleitung erneuert. Im ersten Bauabschnitt sind 571 Meer vorgesehen, worin der Bereich am Sportplatz und am Feuerwehrhaus, dann in der Jahnstraße, Lerchenstraße und Paul-Gerhard-Platz enthalten ist. Der zweite Abschnitt sieht die Bachstraße, Hindenburgstraße, Markt- und Schlossstraße vor, die Gesamtlänge hierbei beträgt 726 Meter. Der dritte Abschnitt ist mit 1,21 Kilometer der längste. Er beginnt in der Marktstraße etwa ab dem Hydranten am Grundstück Behringer und umfasst die Raiffeisen- und Schirnbachstraße.

In der Ratssitzung teilte Bürgermeister Ackermann zudem mit, dass die Behörden mehr Geld für die im Ort laufende Dorferneuerung locker machen wollen. So habe das Amt für ländliche Entwicklung nun signalisiert, dass 500 000 Euro mehr, und damit insgesamt Zuschüsse von 1,5 Millionen Euro fließe können.

Zudem berichtete Ackermann aus der Sitzung des Zusammenschlusses der Dorfschätze. Dabei hieß es unter anderem, dass nun beim Thema Hochwasserschutz die Pegelstände in Reupelsdorf und Atzhausen neu berechnet werden müssten. Das habe das Bayerische Landesamt für Umwelt vorgeschlagen. Das heißt, dass das zuständige Ingenieurbüro einiges umplanen müsse, was wieder Geld koste. Nun müsse man diskutieren, wer die erforderliche Neuberechnung bezahle.