Rüdenhausen mit stabilen Finanzen

In der Sitzung des Rüdenhäuser Gemeinderates hat dieser den Haushalt für 2018 verabschiedet. 3,589 Millionen Euro will der Markt im aktuellen Kalenderjahr aufbringen. Damit fällt der Etat um 307 628 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Dennoch stehen in der Gemeinde einige Investitionen an. Um diese zu stemmen ist jedoch kein Kredit nötig. Vielmehr sollen rund 1,2 Millionen Euro aus den Ersparnissen entnommen werden. Insgesamt zeigte sich Bürgermeister Gerhard Ackermann zufrieden mit den stabilen Finanzen seiner Gemeinde, die seit Ende 2015 schuldenfrei ist.

380 000 Euro für den Kirchplatz

In der Sitzung stellte Kämmerin Christine Volk den Etat näher vor, der im Verwaltungshaushalt 1,561 Millionen Euro vorsieht und damit um rund 80 000 Euro mehr aufweist als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt ist mit 2,02 Millionen Euro geschnürt, was einen Anstieg um 1,56 Millionen Euro bedeutet. Größere Punkte sind hier die Investitionen im Bereich der Dorferneuerung, wo der weitere Ausbau des Kirchplatzes mit rund 380 000 Euro ansteht.

Dazu ist die Erschließung von Straßen in den Gewerbegebieten Nord und Süd sowie der Bau von Abwasserleitungen in diesem Bereich (rund 300 000 Euro) und die Errichtung des Bauhofs (225 000 Euro) vorgesehen. Außerdem fallen größere Ausgaben für die Sanierung eines Teils der Wasserleitung, für den Erwerb von Grundstücken, für den Schulverband sowie den Radweg nach Abtswind an.

Beim Punkt Ausgaben fällt die Umlage an den Landkreis mit 293 406 Euro am stärksten ins Gewicht. Außerdem zahlt die Gemeinde Rüdenhausen für die Betriebskosten des Kindergartens 180 551 Euro. Die Umlage an die VG beträgt bei 881 Einwohnern 127 745 Euro. Beim Punkt Abwasser sind 76 100 Euro an den Zweckverband Schwarzacher Becken fällig.

Hohe Einnahmen durch gute Konjunktur

Die Hebesätze sind bei der Grundsteuer A und B mit je 300 Prozent und bei der Gewerbesteuer mit 320 Prozent gleich geblieben. Bei den Einnahmen profitiert die Gemeinde von der guten Konjunktur. So erhält die Kommune aus der Beteiligung an der Einkommensteuer 422 810 Euro, was rund 34 000 Euro mehr sind als im Vorjahr. Schlüsselzuweisungen von staatlicher Seite sind mit 382 908 Euro kalkuliert. Bei der Gewerbesteuer hat die Kämmerei Einnahmen von 67 000 Euro angesetzt. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 308 942 Euro.

Nachdem zum Abgleich der Zahlen für 2018 insgesamt 1,235 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden, belaufen sich diese zum Jahresende voraussichtlich auf 207 512 Euro. Kämmerin Volk wies darauf hin, dass die Gemeinde im kommenden Jahr die Aufnahme eines Kredites in Erwägung ziehen müsse.