KITZINGEN vor 2 Stunden

Rückwärts gegen Auto geprallt

Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr am Montagnachmittag in Kitzingen auf der Siegfried-Wilke-Straße. Als er eine Grundstückseinfahrt verpasst hatte, hielt er an und fuhr einige Meter zurück. Dabei stieß er gegen den hinter ihm wartenden Opel Astra eines 60-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro.