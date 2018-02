Am Viehtrieb in Großlangheim hatte am Mittwochvormittag eine 72-jährige Frau die Einfahrt verpasst und wollte zurückfahren. Dabei übersah sie den hinter ihr stehenden Audi eines 35-jährigen Mannes und stieß gegen dessen Frontpartie. Schaden laut Polizeibericht: 250 Euro.