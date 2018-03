KITZINGEN vor 1 Stunde

Rückwärts gegen Auto gefahren

In der Flugplatzstraße in Kitzingen wollte am Sonntagvormittag eine 38-jährige Frau mit ihrem Wagen rückwärts ausparken. Dabei blieb sie an der linken Seite eines geparkten Fahrzeuges hängen und richtete laut Polizei einen Schaden von 4200 Euro an.