Rückblick, Teil zwei: SOS im Tierheim und Flug-Freude

Wenn der Sand beim Parken rieselt: Kurzparken gibt es jetzt zum Nulltarif in Volkach. Möglich macht's eine Sanduhr. Die Idee kommt gut an – und bringt viel Aufmerksamkeit.

Ein bewaffneter Mann sorgt für Aufregung und Polizeigroßeinsatz am Kitzinger Bahnhof. Der Mann landet in U-Haft.

Probleme beim Tierheim

Einsturzgefahr! Das Kitzinger Tierheim funkt SOS, weil es auf instabilen Kalksteingruben steht. Ab Frühjahr 2019 droht dem Haus das Aus. Die entscheidenden Fragen sind nun: Gibt es einen neuen Standort? Und woher soll das Geld kommen?

11 000 Euro und viel Frust: Die Vergrämung der Saatkrähen in Kitzingen geht ins Geld – und bringt im Grunde nichts.

Neuer Besitzer

Im Aufwind befindet sich das Freizeitland Geiselwind unter seinem neuen Besitzer: Der Auftakt mit 5000 Besuchern kann sich sehen lassen.

Gibt's wieder Kino in Kitzingen? Ein Förderverein setzt sich für die Wiedererweckung des Roxy-Kinos ein. Die Sache soll jedoch zur Hängepartie werden.

Die Hohenfelder Bergkirche strahlt wieder: Rund 720 000 Euro und viel handwerkliche Leistung stecken in der Rundumsanierung.

Altbürgermeister ist tot

Großlangheim trauert um Altbürgermeister Alois Hümmer. In Kitzingen stirbt der Kitzinger Juwelier Eugen Herbach nur wenige Wochen nach seiner Frau Grete. In Mainbernheim trauert man um Robert Neußner, den Chef der Hobbygärtner in Unterfranken.

Ein Loblied auf die Heimat: Segnitz richtet zusammen mit seiner 875-Jahr-Feier den Kreisheimattag aus. Weitere Feste: 650 Jahre Stadtrecht Prichsenstadt und 475 Jahre Marktrecht in Markt Einersheim.

Bocksbeutel mit Aussicht

Eine neue Aussichtsplattform in Großlangheim weiß durch ihre Form als Bocksbeutel zu überzeugen.

Mit dem Abbruch des Gebäudes Luitpoldstraße 6 haben in Kitzingen die Arbeiten für den Bau der Akademie im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen begonnen.

Marika Heinlein läuft nach Rouillac: Die Extremläuferin ist nach 1200 Kilometern an Pfingsten in der Wiesentheider Partnergemeinde.

Flugplatz in Betrieb

Nach sechs Jahren Stillstand: Der Kitzinger Flugplatz und der LSC starten durch. Es ist ein historischer Moment, als Ende Mai die ersten Maschinen auf dem seit 2011 verwaisten Flugplatz landen.

Es ist d-a-s Kulturereignis: Zwei Monate finden die Kulturzeichen im Zeichen des Wassers von Marktbreit bis Volkach statt.