Rudelsingen im Mainfrankenpark

Theo hat sich einiges vorgenommen. Wild entschlossen zieht er schnell noch ein Getränk am Automaten. Damit die nächsten zweieinhalb Stunden die Kehle nicht austrocknet. Theo ist 78, aus Albertshofen (Lkr. Kitzingen) und wild entschlossen. „Freies Singen“ nennt er augenzwinkernd das, wozu andere neudeutsch Rudelsingen sagen. Dann macht sich Theo auf den Weg, um im Kinosaal sechs möglichst vorne an der Bühne zu sitzen, wo sich Scotty Riggins auf das in wenigen Minuten beginnende Spektakel vorbereitet.

Ein Amerikaner in Würzburg Scotty Riggins ist gebürtiger Amerikaner, stamm aus Indiana, hatte mit 14 Jahren seine erste Band und lebt heute in Würzburg. Mit einer wunderbaren Stimme ausgestattet, wie man sie früher auf AFN, dem amerikanische Militärrundfunksender, gehört hat. So wunderbar, dass man sich von Scotty dies erzählt: Wer ihn gesehen hat, kommt wieder – und bringt noch zwei Freunde mit.

Zur Rudelsingen-Premiere in Mainfranken – der Trend schwappt von Norddeutschland kommend gen Süden – könnte der Mann mit der Gitarre und dem prägnanten Ami-Kauderwelsch-Akzent durchaus nervös sein. Ist er aber nicht. Über 50 Jahre Bühnenerfahrung müssen sich ja auszahlen. Wirtshaussingen im Kino – wird schon gut gehen.

Um die 400 Sangeswilligen sind an diesem Montagabend ins Cineworld in den Dettelbacher Mainfrankenpark (Lkr. Kitzingen) gekommen. Ein bunt gemischtes Publikum. Scottys eingefleischte Anhänger sind da. Theos Generation, die schon zu Gotthilf Fischers Zeiten trällerte, ist gut vertreten – gerne mit Enkelkindern. Das mittlere Alter zeigt sich ebenso wie die DSDS-Generation. Rudelsingen scheint zeit- und alterslos.

Singe, wem Gesang gegeben – von Textsicherheit hat keiner was gesagt. Deshalb flimmern über die Kinoleinwand die Texte der folgenden 24 Gassenhauer. Oder trifft's Lagerfeuer-Lieder besser? Egal, zum Warmwerden „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival. Nicht schlecht für den Anfang. Aber Scotty weiß: „Ihr könnt lauter!“ Was sich umgehend als wahr erweist. Das Publikum ist dabei, gerne auch dreistimmig: Laut, schief und mit ungebrochener Begeisterung. Es geht nicht um den perfekten Ton, sondern um den Spaß am gemeinsamen Trällern.

Von den „Blauen Bergen“ geht es zu den Beatles mit „Let it be“, von „Mrs. Robinson“ des Duos Simon und Garfunkel zu Westernhagen. Mit jedem Lied zeigt sich: Scotty ist eine coole Socke. Was auch Theo, der Mann mit der jetzt halb leeren Wasserflasche, so sieht. Der frühere Fernfahrer, der gerne in seinem Führerhaus lauthals gesungen hat, zeigt sich zur Pause begeistert: „Der macht seine Sache gut!“, nickt er Richtung Scotty. Was in Franken einer Lobeshymne gleich kommt.

Mainfranken geht aus dem Sattel Apropos Franken: Rudelsingen funktioniert auch bei denen, die oft zu hören bekommen, sie wüssten ihr Temperament gut zu verstecken. Die Meute macht mit, steht mehr, als dass sie sitzt. Singen, klatschen, pfeifen. Es wir gegroovt und geschwoft. Wenn der Franke aus dem Sattel – der in diesem Fall ein Kinosessel ist – geht, will das was heißen. Am genialsten ist die Stimmung bei eingängigen Refrains: „Hollari-Hollaro“ beim „Kleinen, grünen Kaktus“. Oder das „La la-lie, lie la-lie, lie-la lie“ von „The Boxer“. Zum Heulen schön auch die Mainfranken-singt-Sinatra-Version. Wer kann schon von sich sagen, im Chor jemals den gesamten Text von „My way“ so herzzerreißend dargeboten zu haben, dass man vor Freude schluchzen könnte, wenn man nicht gerade mit Singen beschäftigt wäre.

Nach solch einer Premiere ist klar: Fortsetzung folgt. Mit Scotty, der coolen Socke. Mit Theo sowieso. Und mit Shakin Stevens und Drafi Deutscher – und wer sonst noch auf der vom Publikum gut bestückten Vorschlagsliste fürs nächste Mal steht.