Rudelsingen im Mainfrankenpark

Manche Zeitgenossen können ja dreistimmig singen: Laut, schief und mit ungebrochener Begeisterung. Für derlei Sangesfreunde brechen paradiesische Zustände an: Das „Rudelsingen“ erobert – von Norden kommend nach Süden – gerade Deutschland. Dabei steht nicht der perfekte Ton an erster Stelle, sondern der ungehemmte Spaß am gemeinsamen Trällern.

Und so funktioniert es: In lockerer Atmosphäre treffen sich fröhliche Menschen jeden Alters, um zusammen Hits und Gassenhauer zu schmettern. Wobei ein Profi den Takt vorgibt: Auf der Bühne stimmt ein Musiker oder Sänger den Grundton an und versucht dann, die singende Meute einigermaßen im Gleichklang zu halten.

Weil nicht jeder textsicher ist, werden die Texte meist per Beamer an die Wand projiziert oder auf Schildern gezeigt. Man darf sich das Ganze als so etwas wie „Karaoke für alle“ vorstellen.

Karaoke 2.0

Was es so ähnlich übrigens schon mal gab, als ein gewisser Gotthilf Fischer in den 80er Jahren landauf, landab wie Kai aus der Kiste auftauchte und die Massen zum Singen animierte. Jetzt also „Karaoke 2.0“. Der bunte Mix aus Schlager, Oldie und Pop ist inzwischen mehr als ein Trend – und zieht eine immer zahlreichere Fan-Schar an. Talentfrei? Egal! Hemmungslos? Gerne! Losschmettern, ohne Noten zu kennen. Man könnte auch sagen: Der Mut zum Unperfekten macht den Reiz des Rudelsingens aus.

Am Montag, 16. Januar, schwappt die Welle nun auch in den Landkreis Kitzingen. Zur Premiere von „Mainfranken singt mit Scotty Riggins“ lädt das Cineworld im Dettelbacher Mainfrankenpark um 19.30 Uhr ein, um im Kinosaal lauthals zu trällern, was das Zeug hält.

Ohne Vorkenntnisse

Der Mann auf der Bühne kommt mit Gitarre und ist gebürtiger Amerikaner. Er wurde 1958 in Indiana geboren, hatte mit 14 Jahren schon seine erste Band und lebt heute in Würzburg. Er verspricht eine Mischung aus „Wirtshaussingen“ im Großen und „Rudelsingen“ im Kleinen. Das Großraumkino als Veranstalter weist mit einem Augenzwinkern ausdrücklich darauf hin, dass „keine Gesangsvorkenntnisse nötig“ sind.

Im Gepäck hat Riggins laut Pressemitteilung bekannte Lieder wie „Country Roads“, „Blowing in the wind“, „Don't let me be misunderstood“ – bis hin zu „Von den Blauen Bergen“. Um die Texte muss sich, wie gesagt, keiner kümmern – die flimmern wie beim Karaoke über die Kinoleinwand.

Vorverkauf: Karten zu acht Euro gibt es im Vorverkauf im Cineworld, im Internet unter www.cineworld-main.de.