Ruck fordert „klares Signal“

Mit Blick auf die angedachte künstliche Bewässerung der Iphöfer Weinberge hat der Vorsitzende des Weinbauvereins ein Bekenntnis aller Winzer gefordert. „Auf dem Spiel steht der Qualitätsweinbau vor Ort. Was haben wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu verlieren? Nichts“, sagte Hansi Ruck am Mittwochabend in der Jahresversammlung in der Vinothek. „Was fehlt, ist ein klares Signal der Winzer.“ Für das Projekt, das in ersten Schätzungen mit 15 Millionen Euro kalkuliert ist, wird im Moment eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt, die in Kürze im bayerischen Umweltministerium präsentiert werden soll.

Immense Kosten

Bürgermeister Josef Mend teilte in der von etwa 30 Winzern besuchten Versammlung mit, Ziel der Stadt sei es, das Vorhaben Iphofens als „Pilotprojekt beim Ministerium zu platzieren“. Von diesem Schritt hängt wohl auch eine spätere Förderung ab. Ruck stellte schon klar: „Ohne öffentliche Gelder ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. “ Die „immensen Kosten“ hätten auch ihn „nachhaltig beeindruckt“. Basis des Projekts ist ein gut 180 000 Kubikmeter fassender Speichersee, der mit einer Zuleitung vom Main gespeist werden müsste, da die Quellen um Iphofen laut der Studie entweder nicht genug Wasser führen oder die Wasserqualität den Zwecken nicht genügt.

Ruck warb offensiv für das Projekt und versuchte in einer Präsentation, ein ganzes Bündel an Vorurteilen zu entkräften. Für Iphofen würden über das Jahr gesehen nur „unbedeutende Mengen“ Wasser aus dem Main entnommen, die „keinerlei Einfluss“ auf den Grundwasserspiegel etwa in Kitzingens Wäldern hätten – wohl aber auf die Weinberge in Iphofen, die angesichts der langfristigen Klimaprognosen ohne künstliche Bewässerung in Gefahr wären. Laut Ruck hängen in Iphofen gut 300 Arbeitsplätze am Weinbau.

Um den Iphöfer Wein noch besser und gezielter vermarkten zu können, soll es künftig neben der Spitzenlage Julius-Echter-Berg eine Premiumlage „Innerer Echterberg“ geben. Mit ihr streben die Winzer „deutlich höhere Qualitätsstandards“ für ihre Spitzenprodukte an, wie Uwe Matheus vom Weingut Wirsching sagte. Auch Ruck sprach von einer „Profilierung unserer Spitzenweine“, die aber auch auf die Weine anderer Segmente abfärbe und die Preise festigen helfe. Vor der Änderung steht allerdings ein bürokratischer Hürdenlauf. Zudem gibt es Bedenken anderer Winzer, die Lagen im hinteren und damit wertvollsten Teil des Julius-Echter-Bergs besitzen. Jeder dieser Winzer, so hieß es, könne künftig nach den strengeren Standards Wein erzeugen, müsse das aber nicht.

Mit der hohen Qualität versuchte Ruck auch die in die Kritik geratenen Weinpreise beim letzten Winzerfest zu rechtfertigen. Der Durchschnittspreis für die 31 angebotenen Schoppen lag bei 4,77 Euro. Was über Massenware hinausgehe, habe eben seinen Preis, sagte er. „Mit einem leeren Geldbeutel kann ich mir auch kein Rinderfilet mit Steinpilzen leisten. “ Und weiter: „Wir wollen nicht, dass sich die Gäste billige Räusche antrinken.“ Es habe den Silvaner schon für 3,50 Euro gegeben. „Ist das etwa unerschwinglich?“ Ruck lobte das neue Konzept des Winzerfestes mit der vor gut einem Jahr gegründeten Genossenschaft als Trägerin. „Aus Sicht der Winzer hat es sich gelohnt, sich am Winzerfest zu beteiligen.“ Der Weinabsatz habe insgesamt um 20 Prozent zugelegt.

Neuer Vorstand

Auch Weinprinzessin Marie-Luise Scheckenbach sprach von einem Höhepunkt in ihrer Amtszeit. Per Inserat hatte der Weinbauverein im vorigen Jahr um Kandidatinnen geworben – ein ungewöhnlicher Weg, der dem Verein hohe Medienpräsenz bescherte. Nun müssen die Winzer erneut auf die Suche gehen. Spätestens im September wird die Prinzessin abdanken. Sie absolviert ein freiwilliges soziales Jahr in Westafrika, wie sie in der Versammlung ankündigte. „Eine unvergessliche Erfahrung“ sei für sie die Zeit gewesen, nachdem sie im vorigen Mai „plötzlich Prinzessin“ geworden sei. Sie bedankte sich für das Vertrauen der Winzer, auch wenn sie sich „über mehr Einladungen aus Iphofen“ gefreut hätte, wie sie in ihrer Rede sagte.

Für die nächsten vier Jahre gebunden hat sich der neue Vorstand. Dem Vorsitzenden Hansi Ruck – vor zwei Jahren für Johannes Arnold ins Amt gewählt – steht Matthias Mend als Vize zur Seite. Zum Schatzmeister wählten die Winzer Johannes Popp, zum Schriftführer Theo Vornberger. Als Beisitzer in den Vorstand gewählt wurden Werner Emmerich, Matthias Popp, Frank Wintzheimer und Thomas Fröhlich.