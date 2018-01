Rote Hölle mit neuem alten Vorstand

Es läuft rund beim Stadelschwarzacher FC-Bayern-Fanclub „Rote Hölle 2013“. Seit fünf Jahren gibt es nun den Fanclub in Stadelschwarzach und im fünften Jahr in Folge konnten die Verantwortlichen einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. So bewegt man sich aktuell auf die hundert Mitglieder zu. Ein weiteres gutes Zeichen für eine perfekt funktionierende Truppe ist die Tatsache, dass die komplette Vorstandschaft in Ihren Ämtern bestätigt wurde. Markus Fick führt weiterhin den Club an.

In der vergangenen Fanclub Saison wurden neben mehreren Stadionfahrten zu Heim- und Auswärtsspielen des FC Bayern auch ein Mitgliederfest veranstaltet. Die Stimmung und das Verhalten, egal zu welcher Veranstaltung, ist immer meisterhaft, lobte der erste Vorsitzende seine Truppe. Besonders erwähnenswert war die Tatsache, dass sich im vergangenen Jahr gleich zwei Fanclub-Pärchen das Ja-Wort gaben. Immer mit dabei in Kirche und Spalier, die Fans und Mitglieder der „Roten Hölle“.

Für die aktuelle Saison freue man sich nun auf das Champions-League-Spiel gegen Istanbul. Dies wird für zehn Mitglieder Ende Februar zur Realität, denn so viele Karten habe der Fanclub für das Achtelfinale-Hinspiel der Königsklasse bekommen.

Bei der Neuwahl der Vorstandschaft kam es zu folgendem Ergebnis:

Erster Vorsitzender: Markus Fick, Stellvertreter: Alexander Virnekäs, Schriftführerin: Marina Burger, Kassier: Alexander Ebert, Beisitzer: Simone Stöckinger, Andreas Burger, Christian Fick, Kassenprüfer: Hermann Lorey und Bernhard Fick.