Rote Äpfel vom Baum der SPD

(rtr) Dieses Jahr feierte die SPD Marktbreit ihr 110-jähriges Bestehen. Zum Ausklang des Jahres haben Mitglieder des Ortsvereins einen Apfelbaum an der neu entstehenden Mainpromenade gepflanzt. Der Apfelbaum trägt nicht nur rote Äpfel, sondern auch rotes Laub. Daher erschien er der SPD doppelt passend als Geschenk an die Marktbreiter Bürger, so die Mitteilung des Ortsvereins an die Presse. Denn sobald der Baum trägt, dürfen die Äpfel von jedem Mitglied Bürger gegessen werden. „Und wenn ein Auswärtiger einen solchen Apfel nimmt, macht?s auch nichts“ meinte der Ortsvereinsvorsitzende Werner Hund, denn die Marktbreiter seien gastfreundlich“. Im Bild die vier Baumpflanzer: Christiane Berneth (von links) Hans Baumann, Michael Beigel und Werner Hund.