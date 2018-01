1 / 1

Foto: Foto: STADT

Der Rotarier-Club Gerolzhofen-Volkach hat laut Pressemitteilung eine Eiche gestiftet, die kürzlich vom Stadtgärtner Harald Sauer, dem Rotary-Club-Präsidenten Oswald Kubin (links), Rotary-Mitglied Arthur Fuchs und Bürgermeister Peter Kornell gemeinsam in der Wiese am Stadtgraben in Volkach gepflanzt wurde.