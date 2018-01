Rollerfahrerin übersehen

Ein 47-jähriger Schreiner fuhr am Montagfrüh mit seinem VW Passat in Kitzingen auf der Schützenstraße und wollte bei Grün nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen.

Dabei übersah er laut Polizeibericht eine 40-jährige Frau, die mit ihrem City-Roller, ebenfalls bei Grün, die dortige Fußgängerfurt passierte. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf den Asphalt.

Sie musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 200 Euro.