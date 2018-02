Rollerfahrer fährt auf Auto

Nicht aufgepasst hatte am Montagvormittag ein 68-jähriger Rentner, als dieser in Kitzingen auf der Mainbernheimer Straße stadteinwärts fuhr, berichtet die Polizei. Nachdem eine vor ihm fahrende 40-jährige Autofahrerin bei Rotlicht an der Einmündung nach Etwashausen verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der Rollerfahrer auf und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vorsorglich in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 850 Euro.