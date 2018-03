Rollerfahrer stirbt nach Unfall auf B22 bei Dettelbach

Kurz nach 15.00 Uhr am Dienstagnachmittag hat sich der Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Dettelbach und dem Mainfrankenpark ereignet, das berichtet die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte der 78-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen mit seinem Roller die Bundesstraße von einem Feldweg aus in Richtung Neuhof überqueren. Offenbar übersah er dabei einen von Dettelbach kommenden Mercedes, der mit drei Personen besetzt war.



Der Pkw erfasste das Kleinkraftrad frontal. Der Rollerfahrer, der dem Sachstand nach keinen Helm trug, erlitt bei dem Verkehrsunfall schwerste Kopfverletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist der Mann seinen Verletzungen erlegen



Am Steuer des Mercedes saß eine 62-Jährige aus dem Landkreis Würzburg. Sie und ihre sechs Jahre jüngere Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im Pkw kam mit dem Schrecken davon.



Die Bundesstraße zwischen Dettelbach und dem Mainfrankenpark war komplett für den Verkehr gesperrt, der von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet wurde. Zur Klärung des exakten Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger eingeschaltet.