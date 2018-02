Rödelsee hofft auf Ausgleich bei „Strabs“-Wegfall

Der Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung bereitet Burkhard Klein, dem Bürgermeister von Rödelsee, Kopfzerbrechen. Denn die Gemeinde will den gleichen Betrag, der für die Städtebauförderung in Rödelsee vorgesehen ist, auch bei der Dorferneuerung in Fröhstockheim investieren, nämlich 1,2 Millionen Euro. Ob sich dies noch realisieren lässt, steht noch nicht fest.

Denn: Für die Dorferneuerung in Fröhstockheim sind 470 000 Euro von den Anliegern eingeplant, bei der Verwirklichung der Barrierefreiheit in Rödelsee sind es 60 000 Euro. „Der Freistaat muss einen Ausgleich schaffen“, fordert Klein. Die Bayerische Staatsregierung wolle wohl aufgrund des im Raum stehenden Bürgerbegehrens rasch handeln, vermutet Klein. Denn alle Gemeinden sollen seiner Aussage nach noch diese Woche melden, welche Beiträge in den vergangenen Jahren erhoben worden sind und welche noch erhoben werden sollen. An eine komplette Refinanzierung durch den Freistaat glaubt Klein aber nicht.

Hohe Auszeichnung für Walter Fuhrmann

Am 21. Februar wird dem Rödelseer Gemeinderat Walter Fuhrmann die „Medaille für besondere Verdienste um die bayerische Gastlichkeit“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie im Rahmen der Freizeitmesse „f.re.e“ in München verliehen. Bürgermeister Burkhard Klein gratulierte in der Gemeinderatssitzung und freute sich, dass Fuhrmanns ehrenamtliches Engagement um qualitativ hochwertige Veranstaltungen im Bereich des Tourismus von höchster Stelle gewürdigt wird. Kleins Stellvertreter Horst Kohlberger wird in München mit dabei sein.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• In der Schule in Rödelsee sind Luftmessungen angelaufen. Darüber informierte Bürgermeister Burkhard Klein den Gemeinderat. Die Messungen werden etwa vier Wochen dauern.

• Der Pachtvertrag für den Waldkindergarten ist laut Klein bis 31. August 2020 verlängert worden.

• Im neuen Teil des Friedhofs sind Hecken entfernt worden. Dies hat rund 17 000 Euro gekostet. Laut Klein ist dort noch Platz für zehn bis zwölf Erdbestattungen. Zudem seien in diesem Friedhofsteil weitere Veränderungen möglich. In absehbarer Zeit werde man vor Ort darüber mit dem Friedhofsplaner reden.

• Hinsichtlich der Gehwegerneuerung am Mühlbach wird man rechtliche Möglichkeiten prüfen, denn die Mängel sind laut Klein nicht beseitigt. Das Problem: Die Gewährleistung ist abgelaufen.

• Das Grundwasserproblem in einem Acker in den Strohwiesen ist laut Klein erkannt. Eine Quelle dort sei so mächtig, dass es das bisherige System nicht schaffe. Eine Bypass-Leitung solle, sobald das Wetter Arbeiten zulasse, Abhilfe schaffen.