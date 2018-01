Rinderspacher für Kompromisse in der großen Politik

Gespannt blickte auch Markus Rinderspacher, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, nach Bonn zum Sonderparteitag seiner Partei. Doch er durfte in Iphofen beim SPD-Neujahrsempfang sein und dort hatte er es wohl wesentlich einfacher, Zustimmung zu finden, denn es ging ihm um die Stärkung der Demokratie und um mehr soziale Bewegung statt nur um eine „staatstragende Partei“.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie Bürger waren zum traditionellen Neujahrsempfang in die Verkündhalle des Historischen Rathauses nach Iphofen gekommen. Ursprünglich hatte die Vorsitzende und designierte Spitzenkandidatin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, sprechen sollen.

Rinderspacher statt Kohnen

Sie hatte jedoch als stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei und Mitglied des Verhandlungsteams zum außerordentlichen Bundesparteitag nach Bonn fahren müssen.

Für Markus Rinderspacher waren die Sondierungen und die mögliche erneute Große Koalition auch Thema. Hierzu kamen besonnene Worte aus seinen Mund. Keine lauten, wie beim Tag des Bieres in Gnodstadt, wo er sich auch zu behaupten wusste. Er riet vielmehr, den Kompromiss zu pflegen. „Der Kompromiss ist der Edelstein der Demokratie“, betonte er. Das müsse verinnerlicht werden. Rinderspacher mahnte, nicht mit erhobener Faust und lautem Geschrei zu agieren, sondern die Richtungen zu erkennen. Mehr Kindergeld, mehr BAföG und ein stabiles Rentenniveau seien richtige Richtungen, wenngleich sie manchem sicher nicht ganz gefielen, weil man sich noch mehr erwartete.

Rinderspacher selbst sei in einer Familie groß geworden, in der es einen Familienrat gab. „Das nennt man in der Demokratie den gesellschaftlichen Ausgleich“, verdeutlichte er anschaulich.

Notwendig sei für ihn aber auch, wie früher in der sozialdemokratischen Bewegung in engem Kontakt mit den Bürgern zu stehen. In diese Richtung müsse es wieder gehen, aber nicht nur für die SPD alleine. Zudem gehe es um echten politischen Diskurs auf Augenhöhe.

So möchte Rinderspacher die Pflege in Bayern verbessern, wozu auch ein Personalbemessungsgesetz helfen könnte. Ein Ärgernis sind für ihn die Vielzahl der Unterrichtsstunden, die immer noch ausfielen, ebenso die hohe Schülerzahl in vielen Klassen. Des Weiteren ist ihm die Infrastruktur ein Anliegen, denn jede dritte Staatsstraße sei sanierungsbedürftig. Für mehr Sicherheit auf Straßen und Plätzen sei eine personell und technisch gut ausgestattete Polizei unerlässlich.

Diese Punkte wolle die SPD mit Ernsthaftigkeit auf allen Ebenen angehen, mit gutem Stil und gegenseitigem Respekt, um Bayern sozialer zu machen. Und es solle wieder „mehr Demokratie gewagt“ werden, wie es Willy Brandt einst formuliert hatte.

Rinderspacher erinnerte an die Geburtsstunde der Bayerischen Demokratie vor 100 Jahren, weswegen er am 8. November gerne einen Feiertag in diesem Jahr hätte. Es gehe nicht darum, wie Kritiker meinten, dass die SPD dem Volk einen Feiertag schenken möchte. Es gehe um die Erinnerung an etwas Großartiges. Schließlich hätten viele Orte in Frankreich zum Beispiel einen Platz der Republik.

Mehr Gemeinsinn gefordert

Darüber und über Rinderspachers weitere Themen seiner Rede konnte man sich dann noch in der vollen Verkündhalle austauschen. Beim Neujahrsempfang, den die Saitenmusik Bluhm musikalisch gestaltete, standen auch Iphofens SPD-Ortsvorsitzender und Landtagskandidat Jürgen Kößler, Kreisvorsitzender Heinz Galuschka und der Ochsenfurter Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib für Gespräche zur Verfügung. Letzterer hatte an die Worte von Walther Rathenau erinnert und „weniger Rede – mehr Gedanken, weniger Interessen – mehr Gemeinsinn“ eingefordert.