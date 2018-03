SCHWARZACH vor 1 Stunde

Rettungswagen den Vorrang überlassen

Am Sonntagnachmittag war eine 62-jährige Autofahrerin auf der B 22 von Kitzingen in Richtung Schwarzach unterwegs berichtet die Polizei. Als die Fahrerin im Bereich von Hörblach einen Rettungswagen mit eingeschaltetem Sonderrecht von der Kreisstraße 12 kommend sah, bremste sie ab, um dem Fahrzeug das Einbiegen in die Staatsstraße zu ermöglichen. Eine nachfolgende 24-jährige Autofahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Der Schaden beträgt etwa 16 000 Euro.