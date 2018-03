Respekt vor dem Bauherrn

„Wir müssen uns nach der Gestaltungssatzung richten“, sagte Bürgermeister Herbert Biebelriether in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend. Und entsprechend werden Bauanträge in der Altstadt auch strikt nach dieser Satzung behandelt. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn sie auch vom Städteplaner befürwortet werden. So auch beim Umbau eines Einfamilienhauses im Steingraben.

Da hatte es mit einem gewünschten Zwerchgiebel, Dachliegefenstern oder der zu großen Dachgaube eine ganze Reihe an Abweichungen von der Satzung gegeben. Der Antrag war zur Überarbeitung zurückgewiesen worden und lag nun erneut vor – und das satzungskonform, so dass der Ausschuss keine Bedenken mehr hatte.

Auch schon zum zweiten Male beschäftigte der Bau eines Einfamilienhauses in Gnodstadt den Ausschuss. Hier war es die Wandhöhe, die dem Bebauungsplan widersprach. Nach der Überplanung ist diese zwar eigentlich immer noch zu hoch, da das Haus aber tiefer eingestellt wurde, fällt dies optisch nicht mehr auf, so dass der Zustimmung nichts mehr im Wege stand.

Ein wenig Verwirrung lösten die Nachbarn des Bauvorhabens des InHotels in der Ochsenfurter Straße aus. Um allen Auflagen gerecht zu werden, muss das Hotel einige An- und Umbauten durchführen, etwa den Anlieferbereich überdachen. Erst am Sitzungstag kam ein Teil der Unterlagen von der Anliegerbeteiligung an die Verwaltung zurück. Etwas kurzfristig, aber noch bearbeitbar. Da das Gebäude als AWO-Akademie schon vor der reinen Hotelnutzung als „Seminar-Hotel“ genutzt wurde, sahen die Ausschussmitglieder keine Beeinträchtigungen durch die jetzt beantragten Erweiterungen und stimmten zu. Auch die Parksituation in der Ochsenfurter Straße werde durch das Hotel nicht verschärft – es gibt auf dem Gelände genügend Parkplätze. Allerdings – so die Meinung im Rat – sind es vor allem die Anlieger, die durch ihr Parkverhalten Probleme in der Straße bereiten. Damit wird sich der Stadtrat, so Biebelriether, wohl beschäftigen müssen.

Auch schon mal im Ausschuss, aber dann wieder zurückgezogen, war ein Bauvorhaben im Friedhofsweg. Dort konnte eine Garage dazu gekauft werden, was den Bau verändert. Baureferentin Martina Michel zeigte sich begeistert, was dort auf dem „kleinen, engen und verwinkelten“ Grundstück entsteht, das sei „ganz putzig“, eine „Herausforderung für den Planer“ und nötige „Respekt vor dem Bauherrn ab“. Da die Vorgaben des Städteplaners eingehalten werden gab's Zustimmung.