KITZINGEN vor 31 Minuten

Rempler beim Einparken

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Wörthstraße in Kitzingen stieß am Dienstagvormittag eine 55-jährige Autofahrerin beim Einparken gegen den geparkten Seat Toledo einer 25-jährigen Frau. Schaden laut Polizei: 700 Euro.