WIESENTHEID vor 1 Stunde

Religiöser Bildungstag

Der Katholische Frauenbund Wiesentheid und Kirchschönbach lädt gemeinsam mit der Pfarreiengemeinschaft am Donnerstag, 16. November, ab 10 Uhr zu einem Bildungstag in das Pfarrheim in Wiesentheid ein. Pater Isaak Grünberger referiert zum Thema „Katharina von Bora – Die Frau an Luthers Seite“. Um 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Den Abschluss des Tages bildet laut Pressemitteilung eine Messfeier mit Frauenliturgie in der Pfarrkirche St. Mauritius. Eine Anmeldung wird erbeten unter Tel. (0 93 83) 65 70 oder (0 93 83) 21 38.