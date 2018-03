Rekord-Feuerwerk lockt über 1500 Menschen an

Samstagabend, kurz vor 20 Uhr. Auto an Auto rollte durch Wiesentheid, in Richtung des neuen Gewerbegebiets im Süden der Gemeinde. Dort waren im Umkreis beinahe alle verfügbaren Parkplätze schnell belegt. Außerdem machten sich viele Menschen zu Fuß auf den Weg, um sich das groß angekündigte Feuerwerk anzuschauen, das vom Ortsrand aus in den Himmel geschossen werden sollte.

Nicht nur Wiesentheider

Am Ende waren es weit mehr als 1500 Menschen, längst nicht nur aus Wiesentheid, die sich das Feuerwerk anschauten. Mehr als eineinhalb Stunden sollte das Spektakel mit den bunten Raketen und Böllern schließlich dauern. Die Ortsgruppe des Roten Kreuzes, die vorsichtshalber zur Absicherung des Ganzen in Position ging, hatte die Massen grob gezählt.

Start ins Jubiläumsjahr

Der Anlass für den in der Masse nicht vermuteten Auflauf war ein Feuerwerk, zu dem die Gemeinde Wiesentheid zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 1100 Jahre Wiesentheid eher zufällig gekommen ist. Ein Unternehmen für Pyrotechnik, das in Schlüsselfeld seinen Sitz hat, fragte auf der Suche nach einem Gelände für eine Vorführung an. Hobby-Feuerwerker aus ganz Deutschland wollten in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Neuheiten ausprobieren.

Verkehrsfreie Straßen

Die Gemeinde sagte zu, das Gelände im künftigen Gewerbegebiet bot sich an, auch weil die Straßen dort noch nicht für den Verkehr frei gegeben sind. Eine Stichstraße parallel zur Bundesstraße 286 wurde extra für die Feuerwerker abgesperrt. Der Termin passte auch, weil sonst die wenige Stunden später beginnende Sommerzeit das Ganze erschwert hätte.

Ausbau am Nachmittag

Den Nachmittag über hatten die rund 75 Hobby-Feuerwerker bereits aufgebaut, um kurz vor 20 Uhr mit ihrem Spektakel zu starten. Es rauchte und brannte, die Raketen starteten gen Himmel. Manche der Besucher hatten sich Stühle mitgebracht, ein Teil der Besucher nahm auf den Bierbänken Platz, die von den Wiesentheider Jugendgruppen aufgestellt wurde. Zu wenige, wie sich heraus stellte. Doch mit so einem Andrang habe man nicht gerechnet, gab Christian Sturm vom Roten Kreuz zu.

Bratwürste schnell weg

Auch die eigens herbei geschaffte Bewirtung durch die Vereine stieß an ihre Grenzen. Innerhalb kurzer Zeit waren die 250 Bratwürste weg, die Getränke samt Glühwein reichten ebenso kaum. Weiter und weiter stoben die Böller gen Himmel. Mancher der Schaulustigen filmte dabei, oder schaute. Er möchte mal wissen, wieviel Geld das wohl sei, das da in den Himmel geht, fragte einer. Der Gemeinde Wiesentheid habe das Ganze nichts gekostet, bekräftigte Bürgermeister Werner Knaier, der sich vor Ort ebenso umschaute.

Was für die Geschichte

Viele Besucher machten sich nach einer Stunde wieder auf den Heimweg. Erst nach mehr als eineinhalb Stunden verstummten die Raketen und Böller beim wohl längsten Feuerwerk, das je in Wiesentheid gezündet wurde. Auch so kann man in die Geschichte eingehen.