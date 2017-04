Reiter bringen Segen auf die Felder

Dauerregen trotzten die Großlangheimer Reiter bei der Pferdesegnung.

Nach dem Gottesdienst segnete Peter Göttke Pferde und Reiter auf dem Kirchplatz und überreichte Palmzweige. Die Zweige werden seit Alters her in die Flur gebracht und so der Segen auf die Felder und Äcker getragen. Der Reitclub am Schwanberg führt die Tradition seit Jahren fort, so die Mitteilung an die Presse.

Auch wenn Pferde, Reiter und Kutschenmitfahrer an diesem Tag ordentlich nass geworden sind, so ließen sie sich doch nicht vom Wetter schrecken. Der Weg führte durch Felder und Weinberge mit einem Stop an der Hardthütte. Dort gab es neben Segensgebeten für die Feldfrüchte auch wärmende Getränke für die Mitfahrer auf den Kutschen und für die Reiter.