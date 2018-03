Reinhold Ziegler wiedergewählt

In der Jahreshauptversammlung der NaturFreunde Kitzingen mit Neuwahlen, die am Freitag im Hotel Deutsches Haus stattfand, blickte Vorsitzender Reinhold Ziegler in seinem Jahresbericht auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Wahlen. Es bleibt bei der bewährten Führung mit Reinhold Ziegler als Vorsitzendem; sein Stellvertreter ist weiterhin Robert Brandmann, die Kasse führt Barbara Ziegler und Thea Wolf bleibt Schriftführerin. Die Kassenprüferinnen sind wieder Inge Demant, Hannelore Brandmann und Siglinde Angly.

Im Berichtszeitraum sind zwar acht Mitglieder ausgetreten, immerhin gelang es, fünf neue zu gewinnen. Die Mitgliederzahl liegt nun bei 61 Personen.

Schriftführerin Thea Wolf berichtete von 53 Veranstaltungen, darunter 13 Sonntagswanderungen, drei Mehrtageswanderungen und je elf Ganztages- und Halbtageswanderungen. Auch fanden zwei Radtouren statt. Hierbei lag die Teilnehmerzahl bei den längeren Wanderungen im Durchschnitt bei 25 Teilnehmern. Bei den Halbtageswanderungen lag der Schnitt mit 29 Wanderern höher. Alle Strecken zusammengerechnet, wurden im vergangenen Jahr 570 Kilometer erwandert. Die Mehrtageswanderungen führten zum Gardasee, ins Berchtesgadener Land und in die Fränkische Schweiz. 50 Teilnehmer konnte man am VR-Bonuslauf in Kitzingen verzeichnen. Auch das gesellige Beisammensein kam nicht zu kurz. So wurden ein Sommerfest mit Spanferkelessen, eine Besichtigung des Unternehmens Knauf, ein Wirtshaussingen im Gasthaus Körbla, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt mit Winterwanderung auf dem Kreuzberg und die Jahresabschlussfeier angeboten.

Die Kassenprüferinnen bescheinigten der Kassiererin Barbara Ziegler eine ordnungsgemäß geführte Kasse und berichteten, dass der Verein auf gesunden Füßen stehe. Der Jahresbeitrag für das Jahr 2018 musste geringfügig angehoben werden, da die Abgaben an den Landesverband Bayern erhöht worden sind.

Insgesamt werden in diesem Jahr 20 Ganztageswanderungen, zwei Radtouren und elf Halbtageswanderungen angeboten. Zu den Wanderungen sind laut Mitteilung jederzeit auch Gäste willkommen. Das gilt auch für die Mehrtagestouren im Mai in den Lamer Winkel und im September nach Kärnten.

Das Jahresprogramm ist zu haben bei Barbara Ziegler, Tel.(0 93 21) 3 77 53, per E-Mail: baerbelziegler@gmx.de oder auf der Homepage der NaturFreunde: www.naturfreunde-kitzingen.info