Reiner Geitz trägt die Königskette

Reiner Geitz ist der neue Schützenkönig der Schützengesellschaft SG-KK Obernbreit. Mit einem beachtlichen 10,8 Teiler auf die Königsscheibe verwies er Markus Thielsch und Manfred Stiegler auf die Plätze, die nun seine Ritter sind.

Es hat eine lange Tradition in Obernbreit, der Schützenauszug und das Königsschießen am Kirchweihsamstag. Da der amtierenden König Rainer Bauer nicht in Obernbreit wohnt, zogen die Schützen heuer am Vormittag vom Schützenhaus zum Rathaus, um ihren König abzuholen. Nach einem Umtrunk dort ging es wieder ins Schützenhaus um unter den 48 Schützen den neuen König zu ermitteln.

Der Bürgermeister hat das Wort

Als klar war, wer den besten Schuss auf die Königsscheibe abgegeben hatte, formierte sich der Zug erneut und marschierte dann zum Rathaus, wo der neue König, Reiner Geitz, von Bürgermeister Bernhard Brückner verkündet wurde.

Ehe es wieder zurück in Schützenhaus ging, machten die Schützen auf dem Kirchweihplatz auf der Pröschelswiese halt, wo es für die Kinder Fahrchips für die Fahrgeschäfte gab. Zum Ausklang des Tages, mit der Verkündung der Scheiben- und der Preisgewinner, marschierten die Mitglieder der Obernbreiter Gesellschaft unter den Klängen der Breitbachtaler Musikanten zurück ins Schützenhaus.

Die weiteren Ergebnisse

Neben Schützenkönig Reiner Geitz und seinen Rittern Markus Thielsch und Manfred Stiegler wurde Jan Löther Jugendkönig mit seinen Rittern Luca Mötzer und Lisa Faber.

Den besten Schuss auf die Meisterscheibe gab Stefan Furkel ab; auf die Meisterscheibe Senioren Herbert Linz, Festscheibe Thomas Mloschin, Viktualienscheibe Rainer Bauer, Glückscheibe Sebastian Wittel, Jugendscheibe Luca Mötzer, Altherrenscheibe Achim Ambrosch und Seniorenscheibe Manfred Stiegler.