Reinemachen in der Siedlung

Die gemeinsame Aufräumaktion „ Rama dama“ ist in der Siedlung inzwischen eine feste Größe. Treffpunkt zum diesjährigen Frühjahrs-Rama-dama ist am Samstag, 17. März, um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Stadtteilzentrums in der Königsberger Straße 11. Dort werden die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt und auf den Weg geschickt. Für blaue Säcke, Arbeitshandschuhe und Arbeitshilfen ist gesorgt, informiert Quartiersmanager Sebastian Restetzki. Eigene Ausrüstung wie Handschuhe und Eimer werde gerne gesehen. Als Dank winkt den Helfern ein kostenfreier Mittagsimbiss am Stadtteilzentrum. Unterstützt wird die Aktion durch den städtischen Bauhof, der an diesem Tag ein Kehrfahrzeug durch die Siedlung schickt und den gesammelten Unrat abtransportiert und durch die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises, die den Müll entsorgt.

Weitere Informationen bei Quartiersmanager Sebastian Restetzki, Tel. (0 93 21) 38 23 11 20.