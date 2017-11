Reifen entsorgt

Etwa 30 Altreifen und zwei blaue Plastikplanen wurden vor etwa einer Woche illegal in einem kleinen Waldstück bei Unterickelsheim entsorgt. Das Waldstück grenzt an die B 13 an und wurde offensichtlich von der Kreisstraße 52 aus angefahren, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Dabei handelt es sich um ausgediente Autoreifen, verschiedener Fabrikate und Größen. Auffallend ist bei drei Reifen, dass der Reifensattel ausgeschnitten ist. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.