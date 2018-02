Reha-Sportgruppe sportlich sehr aktiv

Volkach-Kolitzheim Zwei Jahrzehnte hat Rudolf Wagenblaßt als Kassier bei der Reha-Sportgruppe Kolitzheim-Volkach für geordnete Finanzen gesorgt. In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde der routinierte Schatzmeister zum Ehrenmitglied der Vereinigung ernannt. Weil er aus Alters- und Gesundheitsgründen bei den Neuwahlen nicht mehr antrat, wurde Dieter Hetzel zu seinem Nachfolger gewählt.

Den Vorsitz hat weiter Gerhard Stark inne. Sein Stellvertreter ist Hermann Brendler. Die Protokolle führt Schriftführerin Johanna Schwarz. Kassenprüfer sind Toni Thomann und Erich Walter. Vorsitzender Gerhard Stark dankte dem ausscheidenden Kassier für sein großes Engagement zum Wohle der der Sportgemeinschaft. Stark zeichnete weitere Mitglieder für langjährige Treue mit Urkunden aus. 40 Jahre gehören Else Herlt und Marga Stöckert der Reha-Sportgruppe an. Seit 35 Jahren ist Georg Schäfer Sportgruppenmitglied. Seit 30 Jahren ist Martina Rößner und seit 25 Jahren Hugo Reß dabei. Zwei Jahrzehnte gehört Theo Peters zu der Vereinigung. 15-jähriges Jubiläum feierten Agnes Brendler, Hermann Brendler, Josef Pfaff, Hans Vollbracht und Lucie Vollbracht. Vor zehn Jahren traten Heinz Götz, Waltraud Meusert, Alois Schwarz, Dieter Völk, Renate Völk und Luise Wolf in die Reha-Sportgruppe ein.

Vorsitzender Stark wies darauf hin, dass wegen zu geringer Spieler die Sitzball-Mannschaft nicht mehr an Turnierspielen teilnehmen kann. In der dadurch freien Stunde in der Turnhalle soll bei genügend Interesse eine andere Spielart für Männer und Frauen angeboten werden. In seinem Jahresrückblick freute sich Stark, dass die sportlichen Angebote des Vereins mit Gymnastik, Schwimmen und Wandern immer gut besucht waren. „Herzlichen Dank, dass so viele mitgemacht haben. Es ist ja letztendlich im eigenen Interesse“, meinte der Vorsitzende. Er erinnerte an die begeisternde Fünf-Tagesfahrt nach Lippstadt. Die Reha-Sportgruppe sei Mitglied des Förderrings der Mainschleife Volkach, die sich unter anderem für die Niederlassung von Ärzten im Volkacher Raum einsetze. Der Vorsitzende dankte den Übungsleitern Claus Hornich für die abwechslungsreiche Gymnastik, Johanna Schwarz für die gute Wassergymnastik sowie Heinz Götz und seiner Frau für die Auswahl wunderschöner Wanderstrecken. Sein Dank galt auch der Stadt Volkach für die finanzielle Unterstützung. Deren Sportreferent Gerhard Schulzki lobte die Verantwortlichen der Reha-Sportgruppe für das rege Vereinsleben und dafür, dass sie die Ausstellung der Vereine im Museum Barockscheune bereichert hätten. Er wies darauf hin, dass die Renovierung des Hallenbades in Volkach gut voranschreitet. Der ausscheidende Kassenverwalter Rudolf Wagenblaßt gab den Mitgliederstand mit 124 Frauen und Männern bekannt. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl je Übungsstunde lag bei der Gymnastik bei 33, beim Schwimmen bei 16, beim Wandern bei 35 und beim Sitzball bei acht Personen.