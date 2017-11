MARKTSTEFT vor 57 Minuten

Reh von Pkw erfasst – 500 Euro Schaden

Am Mittwochmorgen befuhr laut Polizeibericht ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Ford die Staatsstraße 2420 von Michelfeld in Richtung Marktsteft. Auf Höhe der Ortschaft Michelfeld sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Nach dem Aufprall rannte das Tier weiter. An dem Pkw entstand Schaden von etwa 500 Euro.