GNÖTZHEIM vor 1 Stunde

Reh von Auto erfasst

Am Dienstagabend fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf der Strecke von Gnötzheim in Richtung Oberbreit. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wurde dieses vom Pkw frontal erfasst und verendete im Straßengraben. Schaden am Auto laut Polizeibericht 1000 Euro.