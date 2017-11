Reh von Auto erfasst

Auf der Kreisstraße zwischen Wiesentheid und Reupelsdorf rannte am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, ein Reh vor das Auto eines 52-jährigen Mannes. Dieser erfasste das Tier leicht mit der Frontseite, wobei ein Schaden von 1000 Euro entstanden war. Das verletzte Reh sprang laut Polizei über die Felder davon.

Am späten Dienstagabend befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Strecke von Astheim in Richtung Escherndorf. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wurde dieses von dem Pkw frontal erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

