VOLKACH vor 1 Stunde

Reh sprang plötzlich auf die Fahrbahn

(-tl) Am Montagmorgen befuhr ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer die Staatsstraße 2260 von Volkach kommend in Richtung Eichfeld. Auf Höhe des Rotenbachsees sprang laut Polizeibericht ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.