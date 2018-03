GROßLANGHEIM vor 19 Minuten

Reh sprang nach Unfall davon

Auf der Kreisstraße zwischen Großlangheim und Hörblach kreuzte am frühen Montagmorgen ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Wagen einer 48-jährigen Frau zwar erfasst, es rannte danach in den angrenzenden Wald davon, so die Polizei. Schaden: 700 Euro.