MARKTBREIT vor 22 Minuten

Reh läuft nach Zusammenprall davon

Auf der Strecke zwischen Marktbreit und Michelfeld lief am frühen Donnerstagmorgen ein Reh vor das Auto eines 52-jährigen Mannes. Das Tier prallte gegen die linke Fahrzeugseite und flüchtete anschließend über die angrenzenden Felder, so die Polizei. Schaden am PKW: 1000 Euro.